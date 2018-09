Rupiah Kembali Dekati Level Rp15.000/USD

Jakarta: Mata uang rupiah mendekati level Rp15.000 per USD pada penutupan perdagangan hari ini. Mata uang rupiah melemah karena minimnya sentimen positif dari dalam negeri.



Melansir Bloomberg, Selasa, 25 Sptember 2018 mencatat mata uang rupiah melemah 51,5 poin dengan berada pada Rp14.917 per USD. Yahoo Finance melansir mata uang rupiah melemah 55 poin dengan berada pada Rp14.915 per USD. Bank Indonesia melansir mata uang rupiah melemah dengan berada pada Rp14.893 per USD.

Gerak nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) diprediksi cenderung melemah karena minimnya sentimen positif dari dalam negeri. Senior Analyst CSA Research Institute Reza Priyambada memperkirakan mata uang rupiah berada di kisaran support Rp14.852 per USD dan resisten Rp14.868 per USD.



"Minimnya sentimen positif dari dalam negeri membuat laju rupiah cenderung kembali melemah," kata Reza, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Selasa, 25 September 2018.



Kendati demikian, Reza menilai seharusnya nilai tukar rupiah bisa memanfaatkan momentum untuk bergerak menuju penguatan. Momentum itu seperti sikap menahan diri pelaku pasar karena menanti hasil rapat Federal Open Market Committee (FOMC) yang membuat laju USD sedikit tertahan.



"Diharapkan dengan berkurangnya permintaan mata uang safe haven, terutama USD dapat memberikan peluang rupiah untuk kembali menguat," ujar dia.





(SAW)