Saham TRUK Melesat 114 Poin di IPO Perdana

Jakarta: PT Guna Timur Raya Tbk (TRUK) telah resmi merealisasikan pencatatan saham perdana atau Initial Public Offering (IPO) ‎di Bursa Efek Indonesia (BEI) pagi ini. Perseroan melepas saham sebanyak-banyaknya 150 juta saham di harga Rp230 per saham.



Pantauan Medcom.id, Rabu, 23 Mei 2018, saat aksi perdana IPO, saham perusahaan langsung naik 49,57 persen atau naik 114 poin ke posisi 344 per saham, dari harga penawaran Rp230 per saham.

‎"Kami menyadari ini bukan titik akhir, tapi titik awal dari perjalanan kami untuk menjadi perusahaan jasa transportasi yang dikenal secara nasional, regional, dan internasional," ucap Direktur Utama Guna Timur Raya Budi Gunawan di Gedung BEI, Jakarta, Rabu, 23 Mei 2018.



Dengan melepas 150 juta saham di harga Rp230 per saham, maka perusahaan akan meraup dana segar lebih dari Rp34,5 miliar dari proses hajatan IPO tersebut. Perusahaan sudah menunjuk PT UOB Kay Hian Sekuritas‎ selaku penjamin pelaksana emisi efek (underwriter).



Catatan Medcom.id, dana segar dari hasil IPO setelah dikurangi biaya emisi, sebesar‎ 94 persen dana hasil IPO akan digunakan perseroan untuk pembayaran uang muka pembelian armada truk dalam rangka pelaksanaan sewa guna usaha sebanyak 70 unit.



Tujuannya, untuk meningkatkan kapasitas dalam hal jasa pengurusan transportasi (freigh forwarding) perseroan di masa yang akan datang.



Adapun sisanya enam persen, perseroan akan gunakan untuk tambahan modal kerja seperti pembayaran gaji dan tunjangan, biaya katering dan makanan karyawan serta biaya kantor.





(AHL)