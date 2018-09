IHSG Dibuka Menghijau di 5.956

Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terpantau melakukan reli dan berhasil dibuka di area positif. IHSG diperkirakan mampu mempertahankan posisi di zona hijau sejalan dengan menguatnya nilai tukar rupiah meski USD berpeluang perkasa karena pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat tetap kuat.



IHSG Jumat, 21 September 2018, perdagangan pagi tercatat menguat sebanyak 25,23 poin atau setara 0,4 persen ke posisi 5.956. Sedangkan LQ45 menguat sebanyak 6,27 poin atau setara 0,7 persen ke posisi 944 dan JII menguat sebanyak 4,23 poin atau setara 0,6 persen ke posisi 660.

Pagi ini, seluruh sektor terlihat kompak di jalur hijau. Sektor konsumer menguat sebanyak 10,81 poin, sektor pertambangan menanjak 10,34 poin, sektor keuangan melesat sebanyak 6,69 poin, sektor infrastruktur naik sebanyak 4,85 poin, dan sektor manufaktur menguat sebanyak 4,76 poin.



Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average melonjak 251,22 poin atau 0,95 persen menjadi 26.656,98. Sedangkan S&P 500 meningkat sebanyak 22,80 poin atau 0,78 persen menjadi 2.930,75. Indeks Nasdaq Composite naik 78,19 poin atau 0,98 persen menjadi 8,028,23.



Indeks Dow Jones mencapai rekor tertinggi pertama sejak Januari dengan Caterpillar dan Intel di antara para pemenang. Saham kedua perusahaan naik lebih dari dua persen pada penutupan. Teknologi, bahan pokok konsumen dan material memimpin kenaikan dari 11 sektor utama S&P 500. Nasdaq teknologi berat kembali naik setelah sesi negatif sebelumnya.



Pada data ekonomi, dalam pekan yang berakhir 15 September, klaim pengangguran awal AS berada pada 201 ribh, penurunan sebesar 3.000 dari tingkat yang tidak direvisi pekan sebelumnya, Departemen Tenaga Kerja AS mengatakan. Rata-rata pergerakan empat minggu adalah 205.750, penurunan 2.250 dari rata-rata yang tidak direvisi pekan sebelumnya.



Total penjualan rumah yang ada di AS tetap tidak berubah pada Agustus dari tarif Juli, menurut laporan bulanan terbaru National Association of Realtors. Pembacaan meleset dari perkiraan pasar. Sementara itu, Indeks Ekonomi Utama Dewan Konferensi untuk AS meningkat 0,4 persen pada Agustus menjadi 111,2, menyusul kenaikan 0,7 persen pada Juli.





(ABD)