IHSG Naik 16,68 Poin

Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik pada penutupan perdagangan hari ini. IHSG kembali naik setelah pada perdagangan kemarin juga naik.



IHSG, Selasa, 28 Agustus 2018 tercatat berada pada level 6.042,65 atau naik 16,68 poin. Indeks JII naik 1,67 poin dan LQ45 naik 3,64 poin. Volume perdagangan mencapai 5,9 miliar lembar saham dengan nilai Rp5,7 triliun. Sebanyak 185 saham naik dan 204 saham turun. Sektor yang paling naik adalah sektor infrastruktur dan konsumer. Sektor saham yang melemah adalah perkebunan.

Presiden AS Donald Trump menyatakan jika dirinya dilengserkan dari jabatannya sebagai presiden, maka pasar saham akan hancur dan semua orang akan miskin. Kekisruhan politik di sekitar Trump telah diabaikan investor di Wall Street.



Kemudian, sentimen global datang dari krisis ekonomi Venezuela yang telah menyebabkan menimbulkan eksodus warganya dikhawatirkan semakin memburuk dan berada di level yang sama dengan krisis keimigrasian di Eropa pada 2015. Dana Moneter Internasional (IMF) telah memperkirakan inflasi tahunan Venezuela akan mencapai satu juta persen pada akhir 2018.



PT Valbury Sekuritas Indonesia memperkirakan kenaikan saham AS pada Senin waktu setempat, dapat kembali memberikan sokongan bagi indeks Asia untuk melanjutkan kenaikannya. "Dengan perkiraan pasar global hari ini berpotensi positif, maka terbuka bagi IHSG untuk menuju kembali ke zona hijau pada perdagangan saham hari ini," jelas Valbury.







(SAW)