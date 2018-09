IHSG Masih Berpotensi Tertekan

Jakarta: Bursa saham Amerika Serikat (AS) ditutup melemah didorong anjloknya saham-saham seperti Facebook dan Nike. Saham Nike turun 2,1 persen dan menjadi penekan utama seiring meningkatnya seruan untuk memboikot pakaian olahraga tersebut di media sosial, usai memilih Colin Kaepernick sebagai wajah untuk iklan menandai peringatan 30 tahun slogan 'Just Do It'.



Selain itu, Samuel Research Team mengungkapkan, masih ada kekhawatiran atas negosiasi perdagangan AS dan negara-negara besar lainnya. Saat ini fokus tertuju pada putaran baru dari tarif AS terhadap barang-barang Tiongkok senilai USD200 miliar dan diperkirakan akan berlaku setelah periode komentar publik berakhir pada 6 September.

"Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kemarin ditutup melemah -1,04 persen dengan dana asing mencatatkan net sell Rp312 miliar di pasar regular," sebut Samuel Research Team, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Rabu, 5 September 2018.



Sementara itu, nilai tukar rupiah kembali terdepresiasi (-0,8 persen) hingga menembus level Rp14.935 per USD. Masih maraknya arus modal keluar dari pihak asing dan tekanan eksternal krisis mata uang emerging market lainnya membuat IHSG berpotensi melemah.



Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average merosot 12,34 poin atau 0,05 persen menjadi ditutup di 25.952,48 poin. Indeks S&P 500 turun 4,80 poin atau 0,17 persen menjadi berakhir di 2.896,72 poin. Indeks Komposit Nasdaq berkurang 18,29 poin atau 0,23 persen menjadi berakhir di 8.091,25 poin.



Indeks Dow Jones menurun terseret saham Nike dan Verizon yang berada di antara saham-saham berkinerja terburuk. Saham Nike jatuh 3,16 persen dan Verizon merosot 2,17 persen pada penutupan pasar. Delapan dari 11 sektor utama S&P 500 mundur, dengan sektor telekomunikasi dan real estat tertinggal di belakang.









(ABD)