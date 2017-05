Rupiah Menguat 18 Poin

Metrotvnews.com, Jakarta: Mata uang rupiah menguat pada perdagangan hari ini. Rupiah menguat setelah tekanan dari pasar global mereda.



Bloomberg, Selasa 2 Mei 2017, mencatat adanya penguatan sebesar 18 poin atau 0,13 persen dengan mencapai Rp13.312 per USD.

Yahoo Finance melansir mata uang rupiah menguat sebanyak 17 poin atau 0,12 persen dengan mencapai Rp13.308 per USD.Data Bank Indonesia (BI) menulis nilai tukar rupiah menguat sebanyak 11 poin dengan berada pada Rp13.316 per USD.Dolar index masih bertahan di bawah 100, masih tertekan oleh data ekonomi AS yang kurang baik setelah pertumbuhan PDB kuartal I 2017 diumumkan turun drastis. Sembari menunggu hasil voting terhadap anggaran pemerintah AS, fokus akan perlahan beralih ke pertemuan Federal Office Meeting Commite (FOMC).Hal ini menurut Ekonom Samuel Sekuritas Indonesia Rangga Cipta bahwa tekanan pelemahan mata uang rupiah yang bersumber dari pasar global bisa mereda sehingga mayoritas kurs Asia menguat pada perdagangan Senin."Pasca inflasi, perhatian akan beralih ke pertumbuhan PDB pada kuartal I 2017 jelang akhir pekan yang diperkirakan naik tipis," jelas dia.(SAW)