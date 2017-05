Resmi IPO, Saham Terregra Asia Energy Naik 60 Poin

Metrotvnews.com, Jakarta: P‎T Terregra Asia Energy Tbk (TGRA) resmi mencatatkan saham IPO ‎di Bursa Efek Indonesia (BEI) pagi ini dengan melepas saham sebanyak-banyaknya 550 juta saham.‎



Harga saham yang dilepas ke publik sebesar Rp200 per saham. Pada saat pembukaan perdagangan, saham perseroan naik‎ 60 poin atau 30 persen.

Pantauan Metrotvnews.com, Selasa 16 Mei 2017, ‎ saham TGRA ditransaksikan sebanyak 2.475 lot dengan nilai Rp64,35 juta. Selang beberapa detik saham TGRA langsung melesat 70 persen atau 140 poin ke level Rp340 per saham."Langkah go public ini sejalan dengan visi perseroan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan menggenjot pertumbuhan ketenagalistrikan," ujar Direktur Utama TGRA Djani Suteja, ditemui di Gedung BEI, SCBD Sudirman, Jakarta.Dengan IPO diharga Rp200 per saham, maka ‎perusahaan dengan kode emiten TGRA ini akan meraup dana segar Rp110 miliar dari proses hajatan IPO tersebut.Djani menjelaskan, dana hasil dari IPO sebanyak Rp110 miliar setelah dikurangi biaya emisi saham, rencananya sebanyak 97 persen akan digunakan penyertaan modal ke anak usaha untuk kebutuhan porsi pembiayaan dalam proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH) dan belanja modal untuk penguasaan, pembebasan lahan, pengembangan proyek pada seluruh proyek pembangkit listrik, sisanya untuk modal kerja perseroan.‎Adapun penjamin pelaksana emisi efek IPO Terregra Asia Energy,‎ yakni PT Lautandhana Securindo dan PT Mega Capital Sekuritas. Sedangkan penjamin emisi efek adalah ‎PT Erdhika Elit Sekuritas, PT KGI Sekuritas Indonesia, PT Magenta Kapital Indonesia, PT Trimegah Sekuritas Indonesia, PT Shinhan Sekuritas Indonesia, PT Philip Sekuritas Indonesia, dan PT Profindo Sekuritas Indonesia.PT Terregra Asia Energy didirikan pada 1995 dengan nama PT Mitra Megatama Perkasa. Ruang lingkup kegiatan usaha PT Terregra Asia Energy adalah bergerak di bidang ketenagalistrikan, perdagangan, pembangunan dan jasa yang berhubungan dengan pembangkit listrik.(AHL)