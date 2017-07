Rupiah Sesi Pagi Berbaris Menguat di Rp13.318/USD

Metrotvnews.com, Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan pagi dibuka menguat dibandingkan dengan posisi di perdagangan sore di hari sebelumnya di Rp13.321 per USD. Meski demikian, harus ada kewaspadaan mengingat nilai tukar rupiah memiliki ruang untuk melemah.



Mengutip Bloomberg, Kamis 20 Juli 2017, nilai tukar rupiah pada perdagangan pagi dibuka di posisi Rp13.318 per USD. Day range nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp13.313 per USD hingga Rp13.321 per USD dengan year to date return di minus 1,15 persen. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp13.101 per USD.

Analis Samuel Sekuritas Rangga Cipta mengatakan, hari ini rupiah berpeluang mengalami pelemahan walaupun hanya akan sementara melihat penguatan USD yang sepertinya belum akan permanen. Tapi tetap ada harapan agar nilai tukar rupiah tidak terus menerus mengalami pelemahan."Hari ini juga ditunggu hasil Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (RDG BI) yang diperkirakan belum akan mengubah BI RR rate di 4,75 persen," ungkap Rangga, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta.Sementara itu, pergerakan USD mulai kuat dan pertemuan European Central Bank (ECB) ditunggu. Dolar index mulai kuat lagi setelah data perumahan Amerika Serikat (AS) membaik semalam. Akan tetapi penguatan USD harus diuji oleh hasil pertemuan ECB yang akan disimpulkan Kamis malam.Jika ECB cenderung hawkish, penguatan euro dipastikan kembali menekan USD dan spekulasi ECB yang akan mulai mengurangi stimulus semakin santer terdengar. Siang ini juga ditunggu hasil pertemuan Bank of Japan (BoJ) yang diperkirakan belum akan mengurangi stimulusnya melihat laju perekonomian Jepang yang masih membutuhkan dorongan.(ABD)