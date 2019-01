IHSG Berpotensi Ikuti Penguatan Bursa Saham Global

Jakarta: Bursa saham Amerika Serikat (AS) ditutup menguat dengan Dow Jones melonjak 1,09 persen ke level 23.787,45, sementara indeks S&P 500 menguat 0,97 persen ke 2.574,41 dan Nasdaq Composite menguat 1,08 persen ke 6.897,00. Penguatan ini seiring data tenaga kerja AS yang kuat dan komentar dovish pada suku bunga oleh Federal Reserve.



Saat ini fokus tertuju pada ekspektasi kesepakatan perdagangan antara Tiongkok dan AS yang bila perkembangannya positif bisa mengurangi kekhawatiran akan pertumbuhan global. AS dan TIongkok masih melanjutkan pembicaraan perdagangan di Beijing pekan ini. Selain itu pasar menunggu rilis Minute of Meeting dari pertemuan Fed di Desember.

"IHSG kami perkirakan berpeluang menguat seiring dengan pergerakan bursa global. Sementara cadangan devisa Indonesia yang naik sebesar USD3,5 miliar menjadi USD120,7 miliar di Desember diperkirakan semakin menambah katalis positif untuk pasar," ungkap Samuel Research Team, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Rabu, 9 Januari 2019.



Dari pasat komoditas, harga minyak melonjak lebih dari dua persen didukung oleh harapan permintaan minyak mentah dapat meningkat lebih cepat jika perundingan antara AS dan Tiongkok dapat diselesaikan dengan baik. Sejauh ini, perang dagang yang tengah terjadi memberikan efek buruk terhadap harga minyak dunia.



Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average melonjak 1,09 persen menjadi berakhir pada 23.787,45 poin, sedangkan S&P 500 naik 0,97 persen menjadi 2.574,41 poin, dan Komposit Nasdaq menambahkan 1,08 persen menjadi 6.897,00 poin. Sektor keuangan adalah satu-satunya komponen indeks S&P yang tidak naik.



Reli tiga hari dimulai pada Jumat, 4 Januari setelah data pekerjaan AS yang kuat dan komentar dovish tentang suku bunga oleh Ketua Federal Reserve AS Jerome Powell telah mengangkat S&P 500 lebih dari sembilan persen dari posisi terendah 20 bulan yang tersentuh sekitar Natal. Indeks S&P 500 telah menguat dalam tujuh sesi dari sembilan sesi terakhir.





(ABD)