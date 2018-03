Dibandingkan Negara Lain, Volatilitas Rupiah Paling Minim

Jakarta: Bank Indonesia (BI) menyebut volatilitas rupiah merupakan yang paling minim di antara mata uang negara lainnya. Padahal BI mencatat rupiah mengalami volatilitas mencapai 8,3 persen jika dilihat dari pergerakan awal tahun sampai dengan saat ini.



"Kalau dibandingkan negara yang yield-nya tinggi, rupiah itu volatilitasnya paling minim. Tak seperti Brasil, Afrika Selatan, Turki, Meksiko, dan Rusia," kata Kepala Departemen Pengelolaan Moneter Bank Indonesia Doddy Zulverdi di Gedung BI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis 1 Maret 2018.

Secara year to date mata uang Brazil telah mengalami volatilitas sebesar 17 persen, Meksiko 14 persen, Afrika Selatan 18 persen, Turki 9,8 persen dan Rusia 15 persen. Tak hanya itu, volatilitas rupiah di kawasan Asia juga merupakan yang paling rendah.



Tercatat mata uang rupiah hanya kalah dari mata uang India yang volatilitasnya sebesar 6,3 persen. Sementara itu, mata uang negara tetangga seperti Malaysia melemah 11 persen, Thailand 10 persen, Tiongkok 9,7 persen, dan Korea Selatan sembilan persen.



"Namun jika dibandingkan sepanjang 2017, volatilitas kita secara year to date memang lebih tinggi. Sepanjang 2017 volatilitas rupiah hanya tiga persen. Dan itu juga paling rendah di antara negara lain," jelas dia.



Dirinya menambahkan, pelemahan mata uang terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terjadi hampir di seluruh negara di dunia. Penyebabnya adalah perkembangan ekonomi di AS serta rencana kenaikan suku bunga di negara tersebut.



"Sejak awal Februari sampai hari ini, mata uang negara maju semuanya merah atau melemah. Hampir tidak ada mata uang dunia tidak terkena dampak, yang justru menguat adalah yen (Jepang), karena dipandang sebagai safe heaven tapi negara lain tidak ada," pungkasnya.











(SAW)