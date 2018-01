Jakarta: Indeks harga saham gabungan (IHSG) kembali ke level 6.600. IHSG kembali naik setelah mengalami koreksi pada penutupan perdagangan kemarin. Kenaikan indeks terjadi ditengah bervariasinya pergerakan bursa saham Asia pada perdagangan hari ini.



IHSG, Rabu 31 Januari 2018, ditutup ke level 6.605 atau naik 30,14 poin. Volume perdagangan mencapai 11,4 miliar lembar saham dengan nilai Rp9,2 triliun. Sebanyak 218 saham naik, 162 saham turun, 130 saham tak bergerak, dan 103 saham stagnan. Sektor industri dasar dan infrstruktur memimpin indeks. Sektor konsumer melemah paling dalam.

Pergerakan bursa acuan di Asia bergerak variasi. Bursa saham jepang (NIKKEI 225) jatuh 193 poin. Bursa saham Tiongkok jatuh 7,18 poin. Bursa saham Singapura (STI) jatuh 14,75 poin. Bursa saham Hong Kong (HSI) naik 279 poin. Bursa acuan Aurstralia (All Ordinaries) naik 11,21 poin.



Bursa AS semalam ditutup melemah, terbebani oleh penurunan saham kesehatan dan kenaikan imbal hasil obligasi. Imbal hasil obligasi AS naik ke level tertingginya setelah The Fed menjelaskan prospek ekonomi dan penaikan tingkat suku bunga oleh bank sentral AS.



Hal ini membuat spekulasi para investor bahwa kenaikan suku bunga akan menekan market. Sama halnya Bursa Eropa melemah merespons penurunan tajam saham-saham pertambangan merespons anjloknya harga logam, seiring potensi menguatnya dolar AS.



Selain itu, pelemahan harga minyak berlanjut menyusul laporan industri yang menunjukkan kenaikan pertama persediaan minyak mentah AS sejak November. American Petroleum Institute (API) melaporkan peningkatan stok minyak mentah sebesar 3,23 juta barel pekan lalu. hal ini membawa jumlah persediaan mungkin naik sekitar 900 ribu barel pada pekan lalu.



"Dari domestik, saat ini fokus investor tertuju pada rilis laporan keuangan FY’2017. IHSG hari ini berpeluang terkoreksi sejalan dengan sentiment global," kata Samuel Sekuritas Indonesia.

(SAW)