Tingkat Ketahanan Rupiah Diperkirakan Masih akan Diuji

Metrotvnews.com, Jakarta: Mata uang rupiah masih akan diuji tingkat ketahanannya.‎ Meski demikian, nilai tukar rupiah masih terbuka penguatannya terhadap dolar Amerika Serikat (USD). Guna mencapai itu maka diharapkan sejumlah sentimen positif bisa terus berdatangan di masa-masa yang akan datang.



"Namun demikian, diharapkan rupiah dapat memanfaatkan masih adanya keraguan pasar terhadap kenaikan USD," kata Analis‎ Senior Binaartha Sekuritas Reza Priyambada, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Senin 2 Oktober 2017.

‎Sementara itu, lanjut Reza, sejumlah pengamat pasar masih bersikap tetap skeptis terhadap prospek jangka panjang USD. Pada akhirnya, pelaku pasar bisa memilih mata uang lainnya, khususnya nilai tukar rupiah.



Adanya peluang terbuka penguatan, masih kata Reza, maka ‎rupiah diperkirakan bergerak di kisaran support Rp13.515 per USD, sedangkan posisi resisten berada di Rp13.430 per USD. "Tetap mewaspadai berbagai sentimen yang dapat membuat pergerakan rupiah kembali variatif melemah," ungkap Reza.



Gerak rupiah, lanjutnya, ‎mampu menguat melampaui perkiraan sebelumnya yang diperkirakan dapat melemah seiring masih meningkatnya matauang negeri Paman Sam. Kenaikan rupiah tersebut seiring penilaian BI, di mana inflasi di September akan tetap terjaga dan kemungkinan akan kembali mengalami deflasi, karena penurunan sejumlah harga bahan pangan.



Tentu, masih kata Reza, imbasnya akan bagus untuk peningkatan konsumsi masyarakat. Adanya asumsi tersebut berimbas positif pada rupiah meskipun di pasar valas global pergerakan USD masih cenderung menguat, seiring penilaian adanya perbaikan ekonomi AS dengan adanya program reformasi perpajakan.



"Dengan adanya penurunan tersebut maka pelaku pasar mengasumsikan terjaganya pasokan barang sehingga membuat harga lebih murah," pungkas Reza.





