Rupiah Anjlok 68 Poin

Metrotvnews.com, Jakarta: Mata uang rupiah melemah pada penutupan perdagangan hari ini. Rupiah tak berhasil menguat meskipun ada sentimen positif dari rendahnya risiko inflasi.



Bloomberg, Senin 2 Oktober 2017, mencatat mata uang rupiah melemah 68 poin atau 0,50 persen dengan berada pada Rp13.540 per USD.

Yahoo Finance mencatat mata uang rupiah mengalami penguatan sebanyak 65 poin atau 0,48 persen. Sementara Bank Indonesia merekam mata uang rupiah anjlok 78 poin dengan berada pada Rp13.449 per USD.



Analis‎ Senior Binaartha Sekuritas Reza Priyambada menuturkan gerak rupiah diperkirakan ‎mampu menguat melampaui perkiraan sebelumnya yang diperkirakan dapat melemah seiring masih meningkatnya mata uang negeri Paman Sam.



Kenaikan rupiah tersebut seiring penilaian BI, di mana inflasi di September akan tetap terjaga dan kemungkinan akan kembali mengalami deflasi, karena penurunan sejumlah harga bahan pangan.



Reza menjelaskan imbasnya akan bagus untuk peningkatan konsumsi masyarakat. Adanya asumsi tersebut berimbas positif pada rupiah meskipun di pasar valas global pergerakan USD masih cenderung menguat, seiring penilaian adanya perbaikan ekonomi AS dengan adanya program reformasi perpajakan.



"Dengan adanya penurunan tersebut maka pelaku pasar mengasumsikan terjaganya pasokan barang sehingga membuat harga lebih murah," pungkas Reza.







(SAW)