IHSG Pagi Dibuka Menghijau

Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan Jumat pagi atau di akhir pekan terlihat dibuka di zona hijau. Sejumlah sentimen positif diharapkan bisa terus berdatangan dan memperkuat gerak IHSG agar tidak terhempas ke zona merah.



IHSG Jumat, 16 Maret 2018, perdagangan pagi dibuka menguat 1,07 poin atau setara 0,017 persen ke posisi 6.322. Level tertinggi IHSG berada di posisi 6.328 dan level terendah IHSG tercatat berada di 6.322.

Volume perdagangan pagi tercatat sebanyak 169 juta lembar saham senilai Rp135 miliar dengan jumlah frekuensi 7.520. Sebanyak 120 saham menguat, sebanyak 30 saham melemah, dan sebanyak 76 saham tidak berubah.





Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average meningkat 115,54 poin atau 0,47 persen menjadi 24.873,66 poin. Sementara itu, indeks S&P 500 turun 2,15 poin atau 0,08 persen menjadi 2.747,33 poin. Indeks Komposit Nasdaq berkurang 15,07 poin atau 0,20 persen menjadi 7.481,74 poin.



Dalam pekan yang berakhir 10 Maret, angka pendahuluan untuk klaim awal pengangguran disesuaikan secara musiman mencapai 226 ribu, turun 4.000 dari tingkat direvisi minggu sebelumnya, Departemen Tenaga Kerja AS mengatakan pada Kamis 15 Maret. Rata-rata pergerakan empat minggu mencapai 221.500, turun 750 dari rata-rata direvisi minggu sebelumnya.



Dalam laporan terpisah, departemen tersebut mengumumkan bahwa harga impor AS meningkat 0,4 persen pada Februari, mengalahkan konsensus pasar sebesar 0,3 persen, sementara harga untuk ekspor AS naik 0,2 persen pada Februari menyusul kenaikan 0,8 persen di bulan sebelumnya.



Sementara itu, aktivitas bisnis tumbuh dengan kuat di negara bagian New York, menurut perusahaan-perusahaan yang merespons Survei Manufaktur Negara Bagian New York pada Maret 2018. Indeks kondisi bisnis umum naik sembilan poin menjadi 22,5 poin, di atas ekspektasi pasar 15,0 poin.





