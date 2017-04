Rupiah Pagi Dibuka Melemah Tipis di Rp13.323/USD

Metrotvnews.com, Jakarta: Gerak nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan pagi terpantau melemah tipis dibandingkan dengan penutupan sore di hari sebelumnya di Rp13.320 per USD. Di sisi lain, ada prediksi bahwa sentimen positif akan terus memengaruhi gerak nilai tukar rupiah di sepanjang hari.



Mengutip Bloomberg, Kamis 6 April 2017, nilai tukar rupiah pada perdagangan pagi dibuka di posisi Rp13.323 per USD. Day range nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp13.320 per USD hingga Rp13.339 per USD dengan year to date return di minus 1,09 persen. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp13.319 per USD.

Sementara itu, Analis Samuel Sekuritas Rangga Cipta mengatakan, di Asia, sebagian kurs mulai menguat terhadap dolar Amerika Serikat (USD). Dolar index yang stabil dan imbal hasil UST yang mengalami penurunan berpeluang mempertahankan sentimen positif terhadap nilai tukar rupiah apalagi R&I merevisi proyeksi peringkat utang Indonesia dari stable menjadi positive."Ditunggu hari ini consumer confidence index," kata Rangga, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta.Di sisi lain, koreksi Trump effect lebih mendominasi dan Federal Reserve atau the Fed cukup hawkish. Data Amerika Serikat (AS) yang tidak terlalu baik serta koreksi atas Trump effect lebih mendominasi sehingga justru S&P 500 tertekan bersamaan dengan turunnya imbal hasil UST walaupun notulensi FOMC meeting menunjukkan optimisme terhadap perekonomian AS.Termasuk adanya mewacanakan rencana penyusutan aset hasil serapan program QE yang mencapai USD4,5 triliun. Jadwal pertemuan Trump dan Jinping juga memberi kekhawatiran tambahan bahwa perang dagang lebih menjadi prioritas dibandingkan dengan stimulus fiskal.(ABD)