Gerak Mata Uang Garuda Diprediksi Bakal Tertahan

Metrotvnews.com, Jakarta: Gerak nilai tukar rupiah akan tertahan terhadap mata uang dolar Amerika Serikat (USD), seiring sentimen yang datang dari pertemuan Komite Pasar Terbuka Federal atau Federal Open Market Commitee‎ (FOMC).



"Meski kami berharap penguatan rupiah dapat berlanjut, tapi tetap waspadai tertahannya rupiah akibat sentimen dari the Fed atau pertemuan FOMC," ujar ‎Analis Senior Binaartha Sekuritas Reza Priyambada‎, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Kamis 4 Mei 2017.

Dengan keadaan itu, Reza memprediksi, rupiah akan bergerak di kisaran support Rp13.315 per USD, sedangkan resisten berada di level Rp13.289 per USD. "Cermati berbagai sentimen yang ada terutama imbas pertemuan The Fed tersebut terhadap USD," jelas Reza.Reza mengatakan, mata uang Garuda ‎sempat tidak terduga mengalami lonjakan, di mana mampu melampaui kisaran level resisten Rp13.285-13.280 per USD, dan akhirnya sempat menyentuh Rp13.155 per USD."Terapresiasinya rupiah seiring rilis inflasi di hari sebelumnya dan munculnya sejumlah prediksi terkait akan terlampauinya perkiraan inflasi di tahun ini melebihi empat persen yang disumbang oleh kenaikan bertahap tarif dasar listrik (TDL) pada segmen 900VA," ungkap Reza.Dari sisi lain, lanjut Reza, penguatan rupiah juga berbarengan dengan evaluasi yang dilakukan Presiden Jokowi terhadap 225 proyek strategis nasional. Tampaknya ada harapan positif dari pelaku pasar terkait perbaikan ekonomi melalui bergulirnya sejumlah proyek-proyek pemerintah.Sementara itu, Reza menekankan, dari sisi inflasi tampaknya pelaku pasar tidak terlalu mengkhawatirkan akan naiknya inflasi, karena diiringi dengan naiknya permintaan di masyarakat yang menandakan secara bertahap daya beli masyarakat telah meningkat.(ABD)