Rupiah akan Bergerak di Rp13.730/USD-Rp13.780/USD

Jakarta: Pergerakan rupiah pada perdagangan akhir pekan ini diprediksi bergerak mendatar karena stabilnya pergerakan indeks dolar AS.



"Rupiah kemungkinan masih akan bergerak di rentang Rp13.730 per USD- Rp13.780 per USD," tutur Analis Samuel Sekuritas Ahmad Mikail, dalam analisanya, Jumat, 6 April 2018.

Menurut dia, dolar AS diperkirakan sedikit bergerak menguat terhadap sejumlah mata uang utama dunia lain. Dolar indeks diperkirakan masih akan bergerak di rentang 90-91 seiring kembali meningkatnya ekskalasi ancaman perang dagang antara AS dan Tiongkok.



"Hal ini terjadi setelah Trump menginstruksikan untuk menaikkan tarif barang impor Tiongkok dari sebelumnya USD50 miliar menjadi USD100 miliar," jelasnya.



Selain itu investor asing kemungkinan memindahkan investasinya dari saham ke obligasi di tengah ketidakpastian tersebut mendorong stabilnya yield SUN.









(AHL)