IHSG Diperkirakan Masih Dibayangi Isu Perang Dagang

Jakarta: Bursa saham Amerika Serikat (AS) semalam ditutup melemah setelah sektor perbankan diterpa sentimen negatif, akibat kritik Presiden AS Donald Trump terhadap kebijakan suku bunga the Fed. Trump menilai menaikkan suku bunga menghambat pertumbuhan ekonomi, meski tetap memberikan kebebasan kepada the Fed untuk menentukan kebijakan moneter.



Di sisi lain, Samuel Research Team mengungkapkan, investor sedang mencermati laporan keuangan emiten yang dirilis, di mana IBM berhasil mencatat kinerja di atas ekspektasi sementara saham eBay turun 10 persen akibat kinerja yang di bawah ekspektasi. Hingga Jumat, sekitar 13 persen dari total emiten bursa S&P telah melaporkan kinerja.

"Dengan 85 persen mencatat laba bersih di atas estimasi. Data jobless claims tercatat sebesar 207 ribu, masih relatif inline dengan ekspektasi di 220 ribu dan menandakan kuatnya lapangan pekerjaan AS saat ini," sebut Samuel Research Team, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Jumat, 20 Juli 2018.



Dari pasar komoditas, harga minyak menguat setelah berita ekspor minyak Saudi Arabia diproyeksikan akan turun di Agustus. Di sisi lain, data persediaan diperkirakan turun 1,8 juta barel. Sementara harga emas melemah seiring potensi penguatan USD terhadap mata uang dunia, menyusul rencana pemberlakuan tarif impor AS untuk Tiongkok yang kedua di Agustus.



Sementara itu, masih kata Samuel Research Team, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) masih dalam tekanan akibat isu perang dagang dan pelemahan yuan yang terjadi. Sedangkan laporan kinerja semester I-2018 perbankan, meski tercatat inline namun memiliki prospek lebih suram di semester II-2018 menyusul kenaikan suku bunga BI.



"Investor masih menunggu laporan keuangan semester I-2018 dari emiten di sektor lain. Sedangkan nilai tukar rupiah terhadap USD tercatat stabil di Rp14.433 per USD dan EIDO tercatat datar," pungkas Samuel Research Team.









(ABD)