Perdana Melantai, Saham Charnic Capital Melejit 140 Poin

Jakarta: PT Charnic Capital Tbk (NICK) telah resmi mencatatkan saham perdananya (initial public offering/IPO) ‎di Bursa Efek Indonesia (BEI). P‎erusahaan melepas sebanyak-banyaknya 200 juta saham dengan harga penawaran Rp200 per saham.



‎Pantauan Medcom.id, Rabu, 2 Mei 2018, pada saat perdagangan saham perdananya, saham perseroan langsung tancap gas 70 persen atau mendaki ke level Rp340 per saham dari posisi harga perdananya Rp200 per saham.

"Penawaran umum ini merupakan komitmen kami dalam mengembangkan usaha untuk lebih tumbuh dan berkesinambungan," kata Direktur Utama Charnic Capital Anton Santoso, ditemui di Gedung BEI, Jakarta.



Perusahaan akan meraup dana segar lebih dari Rp40 miliar dari proses hajatan IPO tersebut. Perusahaan sudah menunjuk PT Erdikha Elit Sekuritas selaku penjamin pelaksana emisi efek (underwriter).



Catatan Medcom.id, dana segar dari hasil IPO setelah dikurangi biaya emisi, sebesar 60 persen akan digunakan perusahaan untuk kegiatan investasi di perusahaan publik melalui BEI dan nonpublik.



Kemudian sebesar 30 persen untuk menambah portofolio investasi properti, dengan target akuisisi properti yang ada di kawasan SCBD, Jakarta selatan, yang tidak terafiliasi dengan perusahaan, s‎isanya sebesar 10 persen untuk modal kerja perseroan.



‎Ruang lingkup kegiatan usaha perseroan yang berdiri sejak September 2017 ini bergerak di bidang perdagangan, pembangunan, industri, pertambangan, pertanian, percetakan, pengangkutan, perbengkelan, jasa, dan investasi.



Pada saat ini kegiatan utama Charnic Capital adalah jasa pengelolaan dan penyewaan gedung perkantoran serta melakukan investasi dalam bentuk penyertaan saham pada perusahaan terbuka/publik. Sebelum IPO, saham NICK dimiliki oleh PT Indovest Central sebesar 97,53 persen dan sisanya 2,47 persen dimiliki oleh PT Prosperindo Utama.





(AHL)