Rupiah Merosot ke Level Rp13.893/USD

Jakarta: Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada penutupan perdagangan akhir pekan ini terpantau stabil.



Bloomberg, Jumat, 27 April 2018, mencatat rupiah melemah ke level Rp13.893 per USD dibandingkan pembukaan perdagangan yang berada di Rp13.875 per USD. Rupiah terpantau melemah hingga dua poin atau setara 0,01 persen.

Adapun rentang gerak rupiah pada perdagangan sore ini berada di level Rp13.875-Rp13.897 per USD. Sementara itu year to date return (ytd) tercatat sebesar 2,49 persen.



Sedangkan berdasarkan data Yahoo Finance, rupiah diperdagangkan melemah di level Rp13.888 per USD, yang mencapai lima poin atau setara 0,04 persen.



Selain itu, berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia (BI), Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor) berada di level Rp13.879 per USD.









