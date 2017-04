Ruang Penurunan Imbal Hasil SUN Terbuka

Metrotvnews.com, Jakarta: Imbal hasil global berguguran dan ruang penurunan imbal hasil Surat Utang Negara (SUN) mulai terbuka. Imbal hasil obliasi global semakin melebar dengan sentimen penurunannya setelah indeks manufaktur AS dan Inggris turun.



Analis Samuel Sekuritas Rangga Cipta mengatakan, kondisi tersebut di tambah dengan keraguan atas stimulus dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump di mana ekspektasi pertumbuhan AS sudah semakin rendah sehingga mengurangi peluang kenaikan Fed Fund Rate (FFR) target yang agresif ke depan.

"Saat ini peluang kenaikan FFR target pada FOMC meeting Mei 2017 hanya sekitar 13 persen. Akan tetapi harga minyak yang mulai kembali naik bisa membatasi ruang turun imbal hasil global," kata Rangga, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Selasa 4 April 2017.Sementara itu, dari domestik, SUN yang mulai jenuh dorongan penguatannya mendapatkan suntikan tenaga dari inflasi yang dirilis jauh di bawah ekspektasi. Di sisi lain, walaupun ruang penurunan imbal hasil masih terbuka, namun hal itu terbatasi oleh ketidakpastian mengenai kenaikan peringkat utang S&P."Termasuk juga dipengaruhi oleh tingkat suku bunga JIBOR yang belum akan turun melihat stance BI yang perlahan lebih hawkish dari sebelumya," kata Rangga.(ABD)