Imbal Hasil SUN Bergerak Mendatar

Metrotvnews.com, Jakarta: Bank Sentral Eropa atau European Central Bank (ECB) dan Bank of Japan (BoJ) tak terlalu hawkish dan gerak imbal hasil Surat Utang Negara (SUN) bergerak mendatar. Pernyataan dari pemerintah bahwa perekonomian Indonesia berada di jalur yang stabil diharapkan bisa mendukung penguatan imbal hasil SUN.



Analis Samuel Sekuritas Rangga Cipta mengatakan, dari global, bank sentral negara maju yang masih mempertahankan stimulus dan tidak terlalu optimistis terhadap propsek inflasi negaranya masih memberikan alasan bagi imbal hasil obligasi global untuk tetap mengalami penurunan.

"Fokus akan langsung beralih ke hasil FOMC meeting di tengah minggu depan yang diperkirakan belum akan menaikkan lagi Fed Fund Rate (FFR) taret," kata Rangga, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Jumat 28 April 2017.Hingga 5 Mei 2017, sentimen negosiasi anggaran Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dengan kongres masih akan membayangi pasar global sehingga sentimen positif akan agak tertutupi. Dari domestik, inflasi April 2017 dirilis Selasa mendatang dan diperkirakan mengalami kenaikan hingga 4,1 persen yoy."Perhatian juga akan tertuju pada pengumuman S&P tentang peringkat investasi Indonesia yang saat ini diekspektasikan oleh investor untuk dinaikkan ke level Layak Investasi. Dengan terbatasnya ruang penurunan dan minimnya sentimen positif, saat ini imbal hasil SUN cenderung bergerak mendatar," kata Rangga.Di sisi lain, bursa Amerika Serikat (AS) ditutup menguat ditopang oleh kenaikan saham-saham teknologi (Comcast, Paypal dan Amazon.com) di tengah tekanan penurunan saham energi. Fokus pasar saat ini menunggu laporan keuangan kuartal I-2017 yang akan dirilis dalam waktu dekat.Sedangkan Presiden AS Donald Trump akhirnya mengumumkan proposal kebijakan pajak dengan pajak individu dipotong menjadi 35 persen dari 39,6 persen. Namun, proposal ini masih menunggu persetujuan Kongres untuk mendapat penjelasan mengenai pemangkasan pajak tersebut.jika pajak Trump diterapkan, defisit anggaran AS akan semakin membengkak meskipun penerimaan pajak lebih tinggi akibat pertumbuhan ekonomi. Harga minyak ditutup menguat tipis ke USD51,6 per barel dan harga emas flat di USD1.263,6 per toz.(ABD)