Rupiah Melemah Lagi

Metrotvnews.com, Jakarta: Mata uang rupiah kembali melemah pada perdagangan hari ini. Rupiah. Rupiah melanjutkan pelemahan yang terjadi dari kemarin.



Bloomberg melansir, Kamis 18 Mei 2017, rupiah melemah 32 poin atau 0,24 persen dengan berada pada Rp13.356 per USD pada Kamis 18 Mei 2017.

Yahoo finance mencatat mata uang rupiah melemah 98 poin atau 0,7 persen dengan berada pada Rp13.418 per USD.Data Bank Indonesia (BI) merekam mata uang rupiah berada pada Rp13.343 per USD atau melemah sebanyak 37 poin.Analis Senior Binaartha Sekuritas Reza Priyambada‎ memperkirakan, mata uang rupiah akan bergerak di kisaran support ‎Rp13.331 per USD, sedangkan tingkat resisten mata uang Garuda berada di level Rp13.314 per USD."Tetap cermati berbagai sentimen yang bisa menghalangi nilai rupiah," terang Reza.‎Reza mengatakan, meningkatnya minat pelaku pasar terhadap sejumlah mata uang safe haven membuat sejumlah mata uang Asia yang nonkategori tersebut kembali mengalami pelemahan. Termasuk rupiah yang turut melemah dan gagal bertahan di zona hijau.Lebih lanjut, Reza mengatakan, meski pergerakan USD melemah terhadap Swiss Franc dan jepang yen seiring lonjakan pada kedua saham tersebut, namun tidak juga membuat sejumlah mata uang menguat. Hal itu disebabkan peningkatan permintaan terutama pada kedua mata uang tersebut.Adapun sentimen positif dalam negeri seperti jelang RDG Bank Indonesia (BI) juga tidak membuat rupiah kuat mempertahankan di zona hijau."Sentimen lainnya juga terkait para menteri yang ingin mempercepat program infrastruktur juga tidak membuat rupiah betah di posisi yang baik terhadap USD," pungkas Reza.(SAW)