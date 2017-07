Rupiah Menguat ke Rp13.313/USD

Metrotvnews.com, Jakarta: Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap mata uang dolar Amerika Serikat (AS) sore ini tercatat melemah, senada dengan gerak indeks harga saham gabungan (IHSG).



Bloomberg Jumat 21 Juli 2017 mencatat, gerak rupiah melemah ke Rp13.313 per USD atau mencapai 20 poin yang setara dengan 0,15 persen dibandingkan pembukaan pagi di Rp13.324 per USD.

Sumber: Yahoo Finance

Rentang gerak rupiah sepanjang hari ini terpantau berada di Rp13.309-Rp13.328 per USD. Di mana year to date (ytd) return tercatat sebesar -1,17 persen.Sementara berdasarkan data Yahoo Finance, rupiah diperdagangkan di level Rp13.093 per USD dibandingkan perdagangan pagi yang berada di Rp13.105 per USD.Sedangkan nilai tukar rupiah berdasarkan data kurs tengah Bank Indonesia (BI), Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor) berada di posisi Rp13.323 per USD.(AHL)