Rupiah Perdagangan Pagi Stabil di Rp13.288/USD

Metrotvnews.com, Jakarta: Gerak nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan pagi di hari kedua terpantau stabil dibandingkan dengan perdagangan di hari sebelumnya di Rp13.286 per USD. Namun demikian, nilai tukar rupiah mampu bertahan di level Rp13.200 per USD.



Mengutip Bloomberg, Selasa 18 April 2017, nilai tukar rupiah pada perdagangan pagi dibuka di posisi Rp13.288 per USD. Day range nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp13.286 per USD hingga Rp13.304 per USD dengan year to date return di minus 1,39 persen. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp13.295 per USD.

Ilustrasi (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma)

Sementara itu, Analis Samuel Sekuritas Rangga Cipta mengatakan, surplus dagang yang konsisten tinggi gagal menopang pergerakan nilai tukar rupiah yang saat ini pergerakannya lebih didominasi ketidakpastian menjelang Pilkada Jakarta yang dijadwalkan Rabu besok."Dalam jangka menengah ruang penguatan nilai tukar rupiah terbuka walaupun akan cenderung lemah di jangka pendek," kata Rangga, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta.Sementara itu, pergerakan USD terus terpuruk dan data Tiongkok lebih baik. Dolar index melanjutkan penurunannya hingga dini hari tadi masih merespons Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang lebih lunak terhadap proteksi dagang AS. Data AS yang kurang baik juga menambah alasan untuk USD tidak terlalu kuat."Pertumbuhan Tiongkok yang lebih baik dari perkiraan perlahan mengurangi efek flight to safety dan harga emas mulai terkoreksi," kata Rangga.(ABD)