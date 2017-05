Nilai Tukar Rupiah Menguat ke Rp13.330/USD

Metrotvnews.com, Jakarta: Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap mata uang dolar Amerika Serikat (AS) menguat jika dibandingkan dengan pembukaan pagi tadi.



Bloomberg Jumat 12 Mei 2017, mencatat rupiah ditutup ke level Rp13.330 per USD jika dibandingkan sebelumnya yang berada di Rp13.335 per USD.

Sumber: Yahoo Finance

Rupiah menguat hingga mencapai 16 poin atau setara 0,12 persen. Adapun kisaran perdagangan rupiah berada di Rp13.318-Rp13.348 per USD dengan year to date (ytd) return -1,05 persen.Sementara Yahoo Finance mencatat pergerakan rupiah berada Rp13.327 per USD. Rupiah menguat hingga mencapai 26 poin atau setara 0,1947 persen.Sedangkan berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia (BI), kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor) USD terhadap rupiah diperdagangkan di level Rp13.340 per USD.Analis Senior dari Binaartha Sekuritas Reza Priyambada ‎dalam riset hariannya sebelumnya memprediksikan rupiah akan bergerak di kisaran support Rp13.387 per USD, sedangkan resisten berada di level Rp13.351 per USD.‎Reza mengatakan, ‎meski di pasar spot valas global gerak USD sempat melemah pada penutupan perdagangan sebelum hari libur kemarin, tapi jelang akhir sesi kembali berbalik menguat. Akibatnya sejumlah mata uang Asia tidak berkesempatan memanfaatkan pelemahan tersebut untuk berbalik menguat.(AHL)