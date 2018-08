Rupiah Pagi Dibuka Tumbang ke Rp14.657/USD

Jakarta: Gerak nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Kamis pagi terlihat kian melemah dibandingkan dengan perdagangan sore di hari sebelumnya di posisi Rp14.645 per USD. Rilis data pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat (AS) memberikan stimulus untuk USD bergerak perkasa yang akhirnya menekan nilai tukar rupiah.



Mengutip Bloomberg, Kamis, 30 Agustus 2018, nilai tukar rupiah perdagangan pagi dibuka tumbang ke Rp14.657 per USD. Day range nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp14.656 hingga Rp14.658 per USD dengan year to date return di 8,13 persen. Sedangkan menurut Yahoo Finance nilai tukar rupiah berada di posisi Rp14.444 per USD.

Di sisi lain, indeks USD yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama turun sebanyak 0,11 persen menjadi 94,605 pada akhir perdagangan. Pada akhir perdagangan New York, euro meningkat menjadi USD1,1698 dari USD1,1696 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris naik menjadi USD1,3020 dari USD1,2867 di sesi sebelumnya.







Sementara itu, USD Australia turun menjadi USD0,7299 dibandingkan dengan USD0,7335. Sedangkan USD dibeli 111,69 yen Jepang, lebih tinggi dari 111,21 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Kemudian USD turun menjadi 0,9713 franc Swiss dibandingkan dengan 0,9766 franc Swiss, dan merosot ke 1,2917 dolar Kanada dari 1,2931 dolar Kanada.



Sedangkan indeks Dow Jones Industrial Average meningkat 60,55 poin atau 0,23 persen menjadi ditutup di 26.124,57 poin. Indeks S&P 500 meningkat 16,52 poin atau 0,57 persen menjadi berakhir di 2.914,04 poin. Indeks Komposit Nasdaq ditutup 79,65 poin atau 0,99 persen lebih tinggi menjadi 8.109,69 poin.



Departemen Perdagangan AS mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi selama kuartal kedua lebih kuat dari perkiraan sebelumnya. Produk Domestik Bruto (PDB) riil, nilai semua barang dan jasa yang dihasilkan dalam seluruh perekonomian, naik ke tingkat tahunan 4,2 persen pada kuartal kedua, disesuaikan secara musiman dan inflasi.









(ABD)