Analis: Penguatan Euro Bantu Rupiah Perkasa

Jakarta: Senior Analyst CSA Research Institute Reza Priyambada memprediksi gerak nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USDD) bisa perkasa lantaran mulai adanya penguatan nilai tukar mata uang Eropa (EUR).



Reza melihat posisi rupiah hari ini berada pada rentang Rp15.058 sampai Rp15.075 per USD. Adapun penguatan USD yang terus terjadi sedikit tertahan karena EUR sudah mulai menguat. Hal ini sejalan dengan langkah Pemerintah Italia yang mulai mematuhi permintaan Uni Eropa terkait penetapan defisit.

"Mulai adanya penguatan dari EUR setelah berita rencana Italia yang akan memangkas defisit neracanya selama tiga tahun ke depan diharapkan dapat memberikan sentimen positif pada rupiah," kata Reza, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Kamis, 4 Oktober 2018.



Selain itu, ia menambahkan, sentimen positif dalam negeri juga turut menguatkan rupiah seperti pernyataan pemerintah yang berupaya menstabilkan nilai tukar rupiah. "Diharapkan pelemahan dapat lebih terbatas untuk mengurangi potensi pelemahan lebih lanjut," ucap dia.



Seperti diketahui, pada perdagangan kemarin, mata uang rupiah terus melemah. Rupiah tak berhasil menjauhi level Rp15 ribu per USD. Bloomberg, Rabu, 3 Oktober 2018 mencatat rupiah melemah 32 poin ke Rp15.075 per USD. Yahoo Finance melansir mata uang rupiah melemah 36 poin dengan berada pada Rp15.076 per USD.



Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average menguat 54,45 poin atau 0,20 persen menjadi ditutup di 26.828,39 poin. Indeks S&P 500 naik 2,08 poin atau 0,07 persen menjadi berakhir di 2.925,51 poin. Indeks Komposit Nasdaq ditutup bertambah 25,54 poin atau 0,32 persen, menjadi 8.025,09 poin.



Caterpillar dan Boeing memimpin para pemenang di Dow. Saham kedua perusahaan tersebut masing-masing naik 2,20 persen dan 1,53 persen pada penutupan perdagangan. Saham-saham bank utama AS juga menguat karena imbal hasil obligasi AS mencapai rekor tertinggi, didorong oleh data ekonomi yang lebih baik dari perkiraan.





(ABD)