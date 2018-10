Rupiah Ditutup ke Level Rp15.042/USD

Jakarta: Mata uang rupiah menembus batas Rp15.000 per USD pada penutupan perdagangan hari ini. Rupiah kembali melemah setelah dolar AS mendapatkan sentimen positif akibat dari kesepakatan baru NAFTA.



Bloomberg, Selasa, 2 Oktober 2018 mencatat mata uang rupiah melemah 132 poin dengan berada pada Rp15.042 per USD. Kemudian Yahoo Finance merekam mata uang rupiah melemah 140 poin dengan berada pada Rp15.045 per USD. Bank Indonesia melansir mata uang rupiah melemah dengan berada pada posisi Rp14.988 per USD.

Indeks dolar sebelumnya diperkirakan menguat ke level 95,3-95,50 terhadap hampir semua mata uang kuat dunia. Penguatan dolar ditopang oleh tercapainya kesepakatan baru NAFTA antara AS, Meksiko, dan Kanada yang mendorong penguatan dolar terhadap yen.



Selain itu kekhawatiran akan defisit anggaran yang lebih tinggi dibandingkan ekspektasi di Italia mendorong pelemahan euro atas dolar.



Sementara dari dalam negeri, deflasi yang terjadi di September sebesar minus 0,18 persen (mom) kemungkinan dapat menahan pelemahan rupiah lebih lanjut seiring inflasi yang rendah di tengah penguatan indeks dolar.



Secara tahunan inflasi September turun menjadi 2,88 persen (yoy) dari bulan sebelumnya 3,2 persen (yoy). Inflasi yang rendah menunjukkan ekonomi Indonesia masih cukup solid untuk menyerap risiko akibat pelemahan rupiah terhadap dolar sepanjang 2018.



"Rupiah kemungkinan melemah ke level Rp14.910 per USD hingga Rp14.950 per USD," kata analis Samuel Sekuritas Indonesia.





(SAW)