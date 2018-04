Tumbuh 43,7%, Mandiri Catat Laba Rp5,9 Triliun

Jakarta: Bank Mandiri membukukan laba bersih sebesar Rp5,9 triliun pada triwulan I-2018. Jumlah tersebut tumbuh 43,7 persen secara year on year (yoy) dari tahun sebelumnya.



Direktur Utama Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo mengatakan pencapaian tersebut terutama didorong oleh pendapatan operasional selain bunga atau fee based income yang berhasil tumbuh signifikan sebesar 14,7 persen (YoY) atau mencapai Rp6 triliun.

"Bank Mandiri mencatatkan laba bersih Rp5,9 triliun atau tumbuh 43,7 persen pada triwulan I-2018," katanya dalam sebuah jumpa pers di Gedung Plaza Mandiri, Jakarta, Selasa, 24 April 2018.



Kartiko menambahkan kualitas kredit Bank Mandiri terus membaik. Tercatat, angka penurunan rasio Non Performing Loan (NPL) dari 3,98 persen pada Triwulan I/2017 menjadi 3,32 persen pada Triwulan I/2018. Penurunan NPL ini telah memangkas alokasi biaya pencadangan perseroan menjadi Rp3,8 triliun dari Rp5,4 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.



"Bank Mandiri juga senantiasa melaksanakan fungsi intermediary nya melalui penyaluran kredit sebesar Rp703 triliun pada akhir Maret lalu, atau naik 7,1 persen secara year on year, dimana kontribusi pembiayaan produktif sebesar 77,5 persen dari total portofolio kredit (bank only)," tutur dia.



Kinerja tersebut juga berhasil mendongkrak nilai aset perseroan menjadi Rp1.098,2 triliun pada akhir triwulan I-2018 atau tumbuh 6,2 persen secara tahunan. Adapun peningkatan kredit produktif tercermin dari penyaluran kredit investasi yang naik 6,4 persen YoY menjadi Rp199,7 triliun dan kredit modal kerja yang mencapai Rp276,5 triliun.



"Pertumbuhan laba secara bisnis dikontribusikan oleh dua segmen utama, yakni Corporate dan Retail, terutama kredit micro dan consumer," tambah dia.



Pada akhir Maret 2018, pembiayaan segmen large corporate Mandiri mencapai Rp20,9 triliun atau tumbuh 8,9 persen yoy, kredit mikro tumbuh 22,6 perden yoy menjadi Rp 85,6 triliun, dan kredit consumer tumbuh 14,7 persen YoY mencapai Rp79,8 triliun.







(SAW)