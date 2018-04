2018, Pan Brothers Bidik Pertumbuhan Pendapatan hingga 15%

Jakarta: PT Pan Brothers Tbk (PBRX) membidik pertumbuhan pendapatan 15 persen sepanjang 2018. Jumlah tersebut dari posisi ‎pendapatan sebesar USD549,35 juta di 2017 menjadi sebesar USD631,75 juta pada tahun ini.



"Itu untuk prediksi kami 15 persen kenaikan pendapatan, bila dibanding ‎perolehan pendapatan tahun lalu. Itu kalau kita melihat kelancaran supply chain dan segi produksi di tahun ini," ujar Wakil Direktur Utama Pan Brothers Anne Patricia Susanto kepada Medcom.id, ditemui di Gedung Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Rabu, 4 April 2018.



Anne menyatakan, kapasitas produksi perusahaan telah mencapai‎ 90 juta piece per tahun. Perusahaan akan menambah kapasitas hingga lebih dari 100 juta pieces per tahun. "Peningkatan kapasitas produksi sejalan dengan peningkatan pendapatan kita. Kapasitas produksi kita memang masih banyak di polo shirt," tutur dia.



Sejalan dengan peningkatan pendapatan, Anne optimistis jika laba bersih perusahaan pun akan terkerek lebih tinggi. Paling tidak pertumbuhannya sama dengan target pendapatan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.



Pada 2017, Pan Brothers telah meraih laba USD9,34 juta. Jika naik 15 persen, maka laba yang didapat menjadi USD10,74 juta. "Dari segi revenue, maka bottom line akan mengikuti. Itu akan mengikuti pertumbuhannya," sebutnya.



Demi meningkatkan dan mengerek porsi penjualan di tahun ini, Anne mengatakan perseroan berencana mengalokasikan dana belanja modal sebesar USD12 juta hingga USD15 juta. Dana itu akan digunakan untuk maintenance dan pengembangan.



"Kalau biasanya capex USD7 juta-USD10 juta. Tapi kita tahun ini (capexnya) USD12-15 juta. Untuk yang pabrik Teodore Pan Garmindo, Tasikmalaya 2 kan kita investasi USD5 juta. Kita harapkan pabrik itu mulai beroperasi," ungkap Anne.



(SAW)