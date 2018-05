Rupiah Pagi Turun Tipis ke Rp14.143/USD

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Rabu pagi terlihat melemah tipis dibandingkan dengan perdagangan sore di hari sebelumnya di posisi Rp14.142 per USD. Gerak USD tertekan jelang pertemuan the Fed untuk membahas mengenai perubahan suku bunga acuan dan kebijakan moneter lainnya.



Mengutip Bloomberg, Rabu, 23 Mei 2018, nilai tukar rupiah perdagangan pagi dibuka sedikit tertekan ke Rp14.143 per USD. Sedangkan day range nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp14.143 hingga Rp14.170 per USD dengan year to date return di 4,33 persen. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp13.963 per USD.

Sementara itu, indeks Dow Jones turun 0,72 persen atau 178,88 poin menjadi ditutup di 24.834,41 poin. Sedangkan indeks S&P 500 turun 0,31 persen atau 8,57 poin menjadi berakhir di 2.724,44 poin. Sementara indeks komposit Nasdaq ditutup 0,21 persen atau 15,58 poin lebih rendah menjadi 7.378,46 poin.



Para investor masih mencerna kemajuan terbaru dalam hubungan perdagangan Amerika Serikat dan Tiongkok. Tiongkok dan Amerika Serikat mengeluarkan pernyataan bersama selama akhir pekan lalu mengenai konsultasi ekonomi dan perdagangan serta berjanji untuk tidak akan melancarkan perang dagang terhadap satu sama lain.







Sementara itu, selama musim pelaporan laba, banyak perusahaan telah menyebutkan ketegangan perdagangan sebagai ketidakpastian besar untuk 2018, sehingga berita tentang ketegangan perdagangan yang berkurang adalah kabar baik bagi para investor.



Kementerian Keuangan Tiongkok mengatakan bahwa Tiongkok akan memotong tarif impor untuk kendaraan dan suku cadang mobil mulai 1 Juli. Saham Ford dan General Motors naik di tengah berita tersebut, masing-masing menguat sekitar 0,1 persen dan 0,5 persen.



Para ekonom mencatat bahwa meningkatnya imbal hasil surat utang atau obligasi Pemerintah AS serta dolar Amerika Serikat (USD) yang kuat dalam beberapa hari terakhir dapat menimbulkan ancaman bagi pertumbuhan laba di pasar saham.









(ABD)