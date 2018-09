Rupiah akan Melemah ke Rp14.850-Rp14.920/USD

Jakarta: Pergerakan nilai tukar rupiah diprediksi akan melemah pada perdagangan hari ini. Menyusul stabilnya gerak dolar Amerika Serikat (AS).



"Rupiah kemungkinan melemah ke level Rp14.850 per USD-Rp14.920 per USD," ujar analis Samuel Sekuritas Indonesia Ahmad Mikail dalam hasil risetnya, Kamis, 20 September 2018.

Dia menjelaskan pergerakan dolar diperkirakan stabil terhadap beberapa mata uang kuat utama dunia lainnya seiring semakin memanasnya perang dagang AS-Tiongkok.



Harga emas pada Rabu malam naik sebesar 0,5 persen menjadi USD1.203,4 per ons setelah Tiongkok memberikan aksi balasan berupa kenaikan tarif terhadap ekspor AS sebesar USD60 miliar.



Meningkatnya isu perang dagang AS-Tiongkok membuat investor sedikit khawatir tentang prospek ekonomi AS sehingga mendorong kenaikan harga emas sebagai aset safe haven menggantikan dolar.



"Rupiah diperkirakan masih akan tertekan hari ini seiring meningkatnya eskalasi perang dagang antara AS-Tiongkok tersebut didorong oleh naiknya yield US treasury kemarin malam yang membuat return investasi di aset tersebut semakin menarik," jelasnya.





(AHL)