Rupiah Terdepak ke Rp15.230/USD

Jakarta: Gerak nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Selasa pagi terpantau terdepak ke zona negatif dibandingkan dengan perdagangan sore di hari sebelumnya di posisi Rp15.222 per USD. Sejauh ini, katalis positif belum berdatangan signifikan untuk mengangkat kembali rupiah dari wilayah pelemahan.



Mengutip Bloomberg, Selasa, 30 Oktober 2018, perdagangan pagi dibuka tertekan ke Rp15.230 per USD. Sedangkan day range nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp15.230 hingga Rp15.232 per USD dengan year to date return di 12,37 persen. Sementara itu, menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp15.012 per USD.

Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average jatuh 245,39 poin atau 0,99 persen menjadi ditutup di 24.442,92 poin. Indeks S&P 500 merosot 17,44 poin atau 0,66 persen menjadi berakhir di 2.641.25 poin. Indeks Komposit Nasdaq berkurang 116,92 poin atau 1,63 persen, menjadi berakhir di 7.050,29 poin.



Indeks Dow Jones berayun lebih dari 900 poin selama sesi tersebut, dengan kenaikan 352 poin pada level tertinggi dan kerugian 566 poin pada level terendah. Saham Boeing jatuh 6,59 persen, memimpin kemunduran indeks di Dow Jones.







Saham-saham teknologi utama AS jatuh, menyeret Nasdaq lebih rendah. Saham Amazon dan Netflix masing-masing turun 6,33 persen dan 5,0 persen pada penutupan pasar. Saham produsen chip AS Nvidia juga merosot lebih dari 6,0 persen.



Sebanyak enam dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir lebih rendah, dengan sektor energi dan teknologi masing-masing turun 1,88 persen dan 1,81 persen, memimpin kerugian. Saham Red Hat melonjak lebih dari 45 persen setelah IBM setuju untuk membeli perusahaan perangkat lunak dan jasa itu senilai sekitar USD34 miliar.



Di sisi lain, belanja konsumen AS naik 0,4 persen pada September karena warga Amerika membelanjakan lebih banyak uang mereka untuk membeli mobil dan truk baru serta barang-barang rekreasi, Departemen Perdagangan melaporkan. Angka ini sejalan dengan konsensus pasar. Pendapatan pribadi naik lebih kecil 0,2 persen, lebih rendah dari yang diperkirakan.









(ABD)