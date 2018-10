Dominasi Ekonomi AS Tumbangkan Rupiah

Nusa Dua: Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebut perkembangan ekonomi Amerika Serikat (AS) membuat mata uang rupiah tumbang. Bahkan rupiah sempat menyentuh level Rp15.200-an per USD pada penutupan perdagangan sore tadi, Senin, 8 Oktober 2018.



Dilansir Bloomberg, rupiah melemah 53,5 poin ke Rp15.236 per USD. Yahoo Finance melansir mata uang rupiah jatuh 45 poin pada Rp15.220 per USD, sedangkan Bank Indonesia (BI) merekam mata uang rupiah melemah dengan berada pada Rp15.193 per USD.

"Hari ini kalau kita lihat data yang di AS, terutama yang dipicu oleh yield 10 tahun bonds-nya AS naik luar biasa tajam, sudah di atas 3,4 persen. Ini unprecedented," kata Sri Mulyani, ditemui di Melia Hotel, Nusa Dua, Bali, Senin, 8 Oktober 2018.



Dirinya menambahkan, dinamika perekonomian di negara Paman Sam masih sangat mendominasi dan bergerak sangat cepat sekali. Jika sebelumnya ambang batas (threshold) psikologis untuk 10 tahun bonds AS adalah tiga persen, namun kini sudah di luar ekspektasi.



Pergerakan kondisi AS tersebut, lanjut Sri Mulyani, menimbulkan reaksi di berbagai negara di dunia. Hal ini bisa dilihat dengan pergerakan nilai tukar dan suku bunga internasional, yang semakin meningkat, tak terkecuali di Indonesia.



"Sekarang sudah lewat tiga persen dan mereka sampai di atas 3,4 persen. Seperti saya sampaikan berkali-kali, kita dihadapkan lingkungan dunia di mana kenaikan suku bunga global terutama AS, pasti terjadi dan mungkin jauh lebih cepat," pungkas dia.





(SAW)