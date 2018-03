Jakarta: Mata uang rupiah menguat terhadap dolar AS pada penutupan perdagangan hari ini. Perang dagang membuat mata uang dolar AS melemah terhadap mata uang global dan berdampak kepada penguatan mata uang rupiah.



Bloomberg, Selasa, 27 Maret 2018 mencatat mata uang rupiah naik dua poin atau 0,02 persen dengan berada pada Rp13.738 per USD. Yahoo Finance mencatat mata uang rupiah stabil dengan berada pada Rp13.375 per USD. Kemudian Bank Indonesia melansir mata uang rupiah naik 62 poin dengan berada pada Rp13.708 per USD.

‎Analis Senior Binaartha Parama Sekuritas Reza Priyambada, seperti dikutip dari riset hariannya, menyatakan di tengah adanya anggapan ekonomi Indonesia akan turun drastis di tahun-tahun mendatang dan bahkan akan terjadinya pertumbuhan negatif di 2018 ini tidak membuat rupiah kembali melemah.



Meski secara tren membuka pelemahan, tapi rupiah berhasil berbalik naik. Pergerakan rupiah memanfaatkan pelemahan USD terhadap yen Jepang, setelah merespons masih adanya kekhawatiran terjadinya perang dagang AS-Tiongkok.



Bersamaan dengan itu, sambung dia, masih adanya sentimen skandal keuangan yang melibatkan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe telah membuat yen Jepang melonjak. "Rupiah pun akhirnya memanfaatkan kondisi tersebut untuk berbalik naik," tutup Reza.



‎Reza mengaku, tetap mencermati dan mewaspadai terhadap sentimen yang membuat rupiah kembali tertahan kenaikannya. Mata uang rupiah diproyeksikan akan bergerak di kisaran support Rp13.743 per USD, sedangkan posisi resisten akan berada di Rp13.723 per USD.





(SAW)