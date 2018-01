Melemah 73 Poin, Rupiah Ditutup keRp13.437/USD

Jakarta: Mata uang rupiah melemah pada penutupan perdagangan hari ini. Rupiah ditutup anjlok terhadap mata uang paman sam namun bergerak bervariasi terhadap mata uang negara lainnya.



Bloomberg, Selasa, 30 Januari 2018 tercatat melemah 71 poin atau 0,53 persen dengan berada pada Rp13.437 per USD. Sementara Yahoo Finance melansir mata uang rupiah melemah 73 poin atau 0,55 persen dengan berada pada Rp13.433 per USD. Sementara Bank Indonesia merekam mata uang rupiah melemah 21 poin dengan berada pada Rp13.398 per USD.

Mata uang rupiah terhadap mata uang negara lain bergeraj bervariasi. Mata uang rupiah terhadap mata uang poundsterling tercatat menguat 81,9 poin atau 0,43 persen dengan berada pada Rp18.801 per poundsterling. Sementara mata uang rupiah terhadap euro alami pelemahan sebanyak 13 poin atau 0,08 persen dengan berada pada Rp16.579 per euro.



Analis Samuel Sekuritas memperkiakan dolar indeks menguat seiring antisipasi investor terhadap rapat FOMC minggu ini serta kemungkinan naiknya tingkat suku bunga acuan AS. Hal tersebut kemungkinan dapat menjadi faktor yang mendorong kenaikan dolar indeks setelah hampir sepekan kemarin mengalami pelemahan.



"Rupiah diperkirakan melemah seiring antisipasi investor terhadap hal tersebut. Rupiah kemungkinan bergerak di rentang Rp13.300 per USD-Rp13.400 per USD," demikian hasil riset Samuel Sekuritas.







