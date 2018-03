Dampak Anjloknya Rupiah ke Dunia Usaha

Jakarta: Pengamat Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan anjloknya mata uang rupiah bakal memberikan dampak negatif ke dunia usaha. Diketahui, rupiah sempat mencapai Rp13.800 per USD atau melebihi dari target Rp13.400 per USD di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN‎) 2018.



Pertama, kewajiban utang bagi pelaku usaha akan semakin berat karena penghasilan dalam rupiah sementara beberapa perusahaan utangnya di dominasi valas. "Risiko currency missmatch bisa mengurangi cashflow perusahaan," ujar Bhima saat dihubungi Medcom.id di Jakarta, Kamis, 15 Maret 2018.

Kedua, beberapa industri seperti kimia farmasi, tekstil dan petrokimia mengandalkan 60 persen lebih bahan baku impor. Ketika rupiah semakin lesu biaya impor naik sehingga beban produksi juga meningkat.



"Ujungnya perusahaan harus lakukan efisiensi," imbuh dia.



Untuk mengatasi hal tersebut, Bhima menyarankan Bank Indonesia untuk menaikkan suku bunga BI 7 Day Repo Rate secara perlahan ke level 4,5 persen. Disamping itu, bank sentral juga bisa melakukan operasi moneter dengan konsekuensi terkurasnya cadangan devisa.



"Tapi konsekuensinya cadangan devisa akan terus terkuras. Pada Februari saja sudah turun USD4 miliar. Kalau empat kali intervensi tahun ini bisa anjlok USD16 miliar," jelas dia.



Namun, lanjut Bhima pemerintah dapat mencoba solusi jangka panjang dengan memperbaiki iklim investasi dan meningkatkan daya saing. Hal itu dapat dilakukan dengan mengoptimalkan implementasi dari paket kebijakan ekonomi yang telah diluncurkan.



"Solusi paling kongkret jangka panjang adalah naikkan daya saing dan perbaiki iklim investasi agar investasi baru khususnya PMA deras masuk ke Indonesia," pungkas dia.





(SAW)