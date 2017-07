Melemah, Rupiah Perdagangan Pagi Dibuka di Rp13.335/USD

Metrotvnews.com, Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) terpantau tidak melakukan reli dan harus bergerak melemah dibandingkan dengan perdagangan sore di hari sebelumnya di posisi Rp13.327 per USD. Perlu ada kewaspadaan mengingat terdapat peluang bagi nilai tukar rupiah terus berbaris di jalur merah.



Mengutip Bloomberg, Rabu 26 Juli 2017, nilai tukar rupiah pada perdagangan pagi dibuka di posisi Rp13.335 per USD. Day range nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp13.334 per USD hingga Rp13.339 per USD dengan year to date return di minus 1,08 persen. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp13.137 per USD.

Sementara itu, Analis Samuel Sekuritas Rangga Cipta mengatakan, pelemahan nilai tukar rupiah bisa bertahan dalam jangka pendek apalagi melihat efek kenaikan harga minyak mentah yang bisa mengangkat imbal hasil Surat Utang Negara (SUN). Tentu ada harapan agar penguatan nilai tukar rupiah bisa mendukung kinerja perekonomian."Tetapi Ketua the Fed Janet Yellen yang dovish bisa meminta pelemahan dolar Amerika Serikat lanjutan di pasar global," ungkap Rangga, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta.Di sisi lain, Fed Fund Rate (FFR) diperkirakan tetap dan harga minyak dunia bergerak melonjak. Dolar index stabil menjelang disimpulkannya hasil FOMC meeting pada Kamis dini hari nanti. Walaupun FFR target diperkirakan belum naik lagi, arah pidato Yellen masih belum pasti."Harga minyak mentah yang naik akibat rencana Arab Saudi meredam ekspor, ikut mendorong kenaikan imbal hasil obligasi global yang sebelumnya konsisten bertahan di level rendah," pungkas Rangga.(ABD)