BEI Bentuk Perusahaan Efek Daerah Tahun Depan

Jakarta: PT Bursa Efek Indonesia (BEI) bakal membentuk perusahaan efek daerah (PED) untuk memperdalam pasar saham. Direktur Utama BEI Inarno Djayadi mengakui saat ini progres pembentukan PED masih dalam tahap persiapan infrastruktur.



Dalam pendiriannya, infrastruktur diutamakan. Layaknya pendirian anak usaha self regulatory organization (SRO), perusahaan ini akan menyediakan sistem infrastruktur dalam bidang informasi dan teknologi (IT).

"Kita lagi persiapkan untuk infrastrukturnya. Termasuk di dalamnya kita sedang menyiapkan pendirian PT IT yang salah satu tugas utamanya adalah untuk menyiapakan back office sistem dari perusahaan efek daerah," ujar Inarno di Gedung BEI, Kawasan SCBD, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Senin, 8 Oktober 2018.



Inarno bilang perusahaan IT itu bakal berdiri tahun ini. Dengan begitu, implementasi PED bisa segera direalisasikan.



"Saya tidak bisa bilang di kuartal berapa (perusahaan IT berdiri), tapi (PED) bisa dilaksanakan di tahun depan," bebernya.



PED nantinya akan berada di bawah perusahaan efek yang menjadi anggota bursa. PED akan menggarap potensi dan perusahaan daerah yang ingin melantai di pasar modal.



"Banyak sekali yang berminat. Di Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, itu juga banyak yang berminat," jelas Inarno.



Sebelumnya, BEI menyatakan pembentukan PED ditujukan sebagai solusi dalam upaya mendongkrak literasi dan inklusi di daerah-daerah. Sebab, potensi nasabah di daerah selama ini belum banyak tersentuh.



PED merupakan salah satu program yang dilakukan BEI periode 2018-2021. Kehadiran PED untuk menggenjot jumlah investor di Indonesia. Konsep PED seperti Bank Perkreditan Rakyat (BPR).





