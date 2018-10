Rupiah Libas Dolar

Jakarta: Mata uang rupiah menguat hingga penutupan perdagangan sore ini. Rupiah menguat di tengah melemahnya indeks dolar pada hari ini sehingga keperkasaan dolar AS mulai berkurang terhadap mata uang global.



Bloomberg, Rabu, 17 Oktober 2018 mencatat mata uang rupiah melemah 50 poin dengan berada pada level Rp15.150 per USD. Yahoo Finance melansir mata uang rupiah menguat 50 poin dengan berada pada Rp15.145 per USD. Bank Indonesia (BI) mencatat mata uang rupiah menguat dengan berada pada Rp15.178 per USD.

Indeks dolar diperkirakan bergerak melemah ke level 95,0-95,5. Akibatnya dolar diperkirakan melemah terhadap sejumlah mata uang utama lainya terutama yen. Pelemahan dolar tersebut didorong oleh ekspektasi investor yang mulai positif terhadap kinerja pasar modal negara-negara berkembang serta kinerja saham di AS.



Indeks S&P 500 yang naik 2,15 persen kemarin malam, serta yield US treasury yang stabil di level 3,16 persen menunjukkan investor semakin positif melihat laporan keuangan emiten-emiten di pasar saham AS, terutama emiten-emiten teknologi.



Samuel Sekuritas Indonesia memperkirakan kenaikan indeks saham di AS tersebut kemungkinan akan berdampak positif terhadap rupiah sebagai dampak masuknya capital inflow ke pasar saham dan obligasi Indonesia mata uang rupiah kemungkinan akan menguat ke level Rp15.150 per USD hingga Rp15.250 per USD.





