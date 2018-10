IHSG Ikuti Jejak Rupiah

Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik pada penutupan perdagangan hari ini. IHSG rebound pada penutupan perdagangan hari ini di tengah sinyal menguatnya mata uang rupiah.



IHSG, Rabu, 10 Oktober 2018, tercatat mengalami kenaikan 23,88 poin dengan berada pada level 5.820,67. Volume perdagangan mencapai 6,8 miliar lembar saham dengan nilainya mencapai Rp4,8 triliun. Sebanyak 229 saham naik dan 182 saham turun. Sektor yang naik tajam adalah pertambangan sedangkan sektor yang turun adalah industri dasar.



Di tengah pasar saham global yang terbebani ketidakpastian perang dagang yang dapat terdampak bagi perekonomian dunia, saham di BEI dalam dua hari terakhir mampu menguat terangkat sentimen pertemuan tahunan Bank Dunia dan IMF.



"Pada perdagangan saham hari ini, saham Asia diperkirakan positif, sentimen ini terbuka kembali peluang bagi IHSG untuk melanjutkan penguatannya," kata Valbury Securitas Indonesia.



Pada saat yang sama mata uang rupiah menguat pada perdagangan hari ini. Rupiah berusaha menjauhi level Rp15.200 per USD pada penutupan perdagangan hari ini. Kenaikan ini terjadi disaat dollar indeks dan obligasi 10 tahunan AS alami kenaikan.



Bloomberg, Rabu, 10 Oktober 2018 mencatat mata uang rupiah berada pada Rp15.200 per USD atau menguat 37,5 poin. Yahoo finance melansir mata uang rupiah naik 30 poin dengan berada pada Rp15.195 per USD. Kemudian Bank Indonesia melansir mata uang rupiah naik dengan berada pada Rp15.215 per USD.



Sementara indeks dolar, indeks acuan dolar AS pada mata uang lainnya pada penutupan perdagangan hari ini. Indeks dolar ditutup naik sebesar 0,06 poin atau 0,70 persen pada perdagangan hari ini. Disaat yang bersamaan yield surat utang negara pemerintah Amerika Serikat (AS) pada penutupan perdagangan hari ini naik 0,01 poin atau 0,41 persen dengan berada pada 3,22.

(SAW)