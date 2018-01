Pelita Samudera Shipping Raih Kontrak Baru Rp241 Miliar

Jakarta: ‎PT Pelita Samudera Shipping Tbk (PSSI) mencatat kontrak baru jasa pengangkutan batu bara dengan garansi volume minimum dua juta metrik ton per tahun dengan total kontrak senilai kurang lebih USD18 juta atau setara Rp241,2 miliar (Rp13.400 per USD) dari‎ PT Jembayan Muarabara (JMB).



Jembayan Muarabara merupakan perusahaan tambang batu bara yang beroperasi di Kalimantan Timur dan juga salah satu perusahaan ‎dari Sakari Resources Group. Penandatanganan kontrak kerja sama tersebut dilakukan oleh Direktur Utama PSSI, Iriawan Ibarat dan Direktur Utama JMB, Sudasi Harsono di Jakarta.

Sekretaris Perusahaan Pelita Samudera Shipping Imelda Agustina Kiagoes mengatakan berdasarkan kontrak kerja sama, JMB akan memuat batu bara di kapal tongkang (barge) milik PSSI di terminal Separi Mahakam Tenggarong Seberang dan distrik Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur.



Baca: Pelita Samudera Shipping Lempar 1,006 Miliar Saham



"Periode kontrak kerja sama selama tiga tahun yang akan berakhir di 2020," kata Imelda dalam keterangan resminya, Jumat, 5 Januari 2018.



Menurut Imelda, perseroan optimistis minimum garansi volume sebesar dua juta metrik ton per tahun akan tercapai sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. ‎JMB sebagai salah satu pelanggan terpercaya PSSI sejak 2007.



Adapun dengan kontrak baru ini, Imelda membuktikan tingginya kepercayaan pelaku usaha batu bara terhadap kinerja PSSI di industri logistik.



"Selain jasa kapal tongkang, JMB juga pelanggan untuk pemindahmuatan batu bara di jasa Floating Loading Facility," sebut Imelda.



Pelita Samudera Shipping merupakan ‎perusahaan jasa angkutan laut yang terkemuka di Indonesia selama 10 tahun terakhir untuk pengangkutan dan pemindahmuatan batu bara yang menyediakan fasilitas kapal tunda dan kapal tongkang (tugs and barges), fasilitas muatan apung (floating loading facility), fasilitas bongkar muat apung (floating crane) secara terintegrasi yang memberikan value added kepada para konsumen.





(AHL)