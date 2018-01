Rupiah Pagi Melemah ke Rp13.365/USD

Jakarta: Gerak nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Kamis pagi terpantau melemah dibandingkan dengan perdagangan sore di hari sebelumnya di Rp13.359 per USD. Positifnya neraca perdagangan Indonesia belum mampu memberikan pertahanan signifikan untuk nilai tukar rupiah bisa terus menguat.



Mengutip Bloomberg, Kamis, 18 Januari 2018, nilai tukar rupiah pada perdagangan pagi dibuka melemah ke Rp13.365 per USD. Day range nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp13.358 hingga Rp13.374 per USD dengan year to date return di minus 1,45 persen. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp13.156 per USD.

Sementara itu, indeks Dow Jones Industrial Average bertambah 322,79 poin atau 1,25 persen menjadi ditutup di 26.115,65 poin. Indeks S&P 500 meningkat 26,14 poin atau 0,94 persen menjadi berakhir di 2.802,56 poin. Indeks Komposit Nasdaq ditutup naik 74,59 poin atau 1,03 persen menjadi 7.298,28 poin.



Musim pelaporan laba perusahaan sejauh ini diawali dengan kuat. Menurut perusahaan riset keuangan FactSet, dari perusahaan-perusahaan komponen S&P 500 yang telah melaporkan keuangannya pada Jumat, sebanyak 69 persen telah melampaui perkiraan laba per saham, sementara 85 persen telah mengalahkan ekspektasi di lini teratas.



Bank of America melaporkan penyesuaian laba bersih per saham USD0,47 untuk kuartal keempat tahun lalu, mengalahkan ekspektasi pasar USD0,44. Citigroup pada melaporkan laba bersih per saham yang disesuaikan sebesar USD1,28 untuk kuartal keempat 2017, mengalahkan ekspektasi pasar USD1,19.



Sementara itu, saham-saham teknologi mendapat dukungan dari Apple, yang menghapus kerugian setelah mengumumkan rencana untuk berkontribusi terhadap ekonomi AS. Perusahaan tersebut mengatakan akan memberikan kontribusi USD350 miliar kepada ekonomi AS dalam lima tahun ke depan.



Apple berjanji akan menciptakan 20.000 lapangan kerja baru dan membuka kampus baru. Saham Apple ditutup 1,7 persen lebih tinggi. Para investor juga mempertimbangkan survei Federal Reserve yang baru dirilis mengenai fundamental ekonomi AS.









(ABD)