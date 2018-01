BPJS Ketenagakerjaan Berikan Klaim ke 12 Korban Mezanin BEI

Jakarta: BPJS Ketenagakerjaan memberikan klaim kepada 12 korban robohnya mezanin tower II di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin, 15 Januari 2018. Adapun total korban telah mencapai sekitar 72 orang.



Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Krishna Syarif menyatakan musibah robohnya selasar di BEI murni kecelakaan. Adanya kejadian itu, maka rasa kemanusiaan insan manusia diketuk, termasuk BPJS Ketenagakerjaan mengunjungi korban yang tengah dirawat, salah satunya di Rumah Sakit Siloam Hospital.

"Kejadian runtuhnya mezanin di BEI merupakan kejadian yang luar biasa dan merupakan kecelakaan kerja," ungkap Krishna di RS Siloam Hospital Semanggi, Jakarta, Selasa, 16 Januari 2018.



Meski begitu, Krishna enggan menyebutkan total klaim yang dicairkan bagi para korban. "Kita fokus kepada layanan kecelakaan kerja. Alhamdulilah ini tidak ada kematian jadi layanannya kepada kecelakaan kerja," jelas dia.



Pihak pengelola gedung dalam hal ini Cushman and Wakefield, bilang dia, akan fokus kepada korban yang belum mendapatkan cover dari BPJS Ketenagakerjaan. Hal itu melihat masih banyaknya korban, khususnya dari mahasiswa STIE Bina Dharma Palembang yang sedang belajar ilmu pasar modal ke bursa.



"Seperti yang kami baca dari berita kemarin, pengelola gedung akan fokus kepada korban yang belum dicover BPJS ketenagakerjaan, itu pemahaman kami berita di media," tegas dia.



Terkait korban yang mendapatkan klaim dari BPJS Ketenagakerjaan, dia menyebutkan, dua orang bekerja di Hadiputranto Hadinoto & Partners, satu orang di OCBC Sekuritas, dua orang di Cushman and Wakefield, dua orang di Lembaga Pembiayaan Ekspor, satu orang di Artha Nusantara Resurces, satu orang di Moores Rowland Konsultan, dua orang di Ernest and Young, dan satu orang dari Vidya Arta Utama.



"Dari 12 orang, tujuh di antaranya dirawat di RS Siloam Hospital dan lima lainnya di RS Pusat Pertamina," pungkas dia.





