Dolar Index Turun, Rupiah Naik Dua Poin

Jakarta: Mata uang rupiah naik dua poin pada penutupan perdagangan hari ini. Rupiah berhasil menguat ditengah melemahnya dolar index.



Bloomberg, Senin 11 Desember 2017, merekam mata uang rupiah melemah dua poin atau 0,01 persen dengan berada pada Rp13.548 per USD.

Yahoo Finance mencatat mata uang rupiah melemah satu poin atau 0,01 persen dengan berada pada Rp13.543 per USD. Bank Indonesia (BI) melansir mata uang rupiah naik 10 poin pada perdagangan hari ini dengan mencapai Rp13.546 per USD.



Kenaikan rupiah tak lepas dari melemahnya indeks acuan mata uang dollar AS terhadap mata uang global atau dollar index yang sampai penutupan hari ini mencapai 93,7 atau turun 0,114 poin dibandingkan dengan perdagangan sebelumnya.



Kenaikan mata uang rupiah sempat diragukan terjadi kerena rilis data positif Amerika Serikat (AS). Data positif AS dikhawatirkan akan mendorong penguatan mata uang paman sam itu.



Research Staff & Market Analyst Monex Investindo Futures Faisyal mengatakan bahwa rentang perdagangan hari ini mata uang rupiah terhadap USD terlihat berpotensi bergerak di antara level Rp13.530-Rp13.560 per USD.



"Jika harga menembus ke atas dari level Rp13.560 per USD, harga dapat naik lebih lanjut menuju ke Rp13.575 per USD, sementara itu jika break di bawah level Rp13.530 per USD harga dapat turun lebih lanjut untuk menargetkan ke area Rp13.510 per USD," kata dia dalam rilisnya, Senin, 11 Desember 2017.





