Kembali ke Level 6.000, IHSG Naik 17,64 Poin

Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada penutupan perdagangan hari ini alami kenaikan. IHSG kembali naik meskipun ada tekanan dari kenaikan dolar AS.



IHSG, Rabu, 2 Mei 2018 tercatat mengalami kenaikan 17,64 poin atau 0,29 persen dengan berada pada 6.012,24. Indeks JII naik 2,47 poin dan LQ45 naik 5,87 poin. Volume perdagangan mencapai 6,7 miliar lembar saham dengan nilainya mencapai Rp6,5 triliun. Sebanyak 185 saham naik dan 229 saham turun.

Kemarin bursa saham Amerika Serikat (AS) ditutup menguat setelah Perwakilan Perdagangan AS Robert Lighthizer mengatakan tidak ingin mengubah sistem ekonomi Tiongkok, tetapi ingin membatasi kerugian yang ditimbulkan Tiongkok pada AS. Selain itu, ada keinginan untuk mendorong lebih banyak persaingan asing dalam ekspor ke AS.



Samuel Research Team menambahkan harga minyak sempat melemah menyusul laporan American Petroleum Institute (API) yang menyatakan lonjakan persediaan minyak mentah sebesar 3,43 juta barel pekan lalu, angka ini lebih besar dari estimasi.



Rilis data inflasi April 2018 dapat menjadi sentimen pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). IHSG berpeluang menguat mengikuti penguatan global serta sentimen domestik. Sedangkan nilai tukar rupiah masih cenderung melemah terhadap USD. Sementara EIDO ditutup melemah.





(SAW)