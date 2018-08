IHSG Terkoreksi 46,19 Poin

Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terkoreksi pada penutupan perdagangan hari ini. IHSG terjatuh setelah adanya sentimen positif dari rencana kenaikan suku bunga Fed pada September.



IHSG, Kamis, 30 Agustus 2018 tercatat minus 46,19 poin dengan berada pada 6.018,96. Volume perdagangan mencapai 5,9 miliar lembar saham dengan nilai mencapai Rp5,4 triliun. Sebanyak 160 saham naik dan 229 saham turun. Saham yang memimpin pelemahan adalah konsumer dan manufaktur. Sektor saham yang naik adalah perkebunan.



Penguatan nilai tukar rupiah diperkirakan kembali tertahan setelah Amerika Serikat (AS) merilis data kenaikan pertumbuhan yang memicu penguatan pada dolar Amerika Serikat (USD). Meski demikian, ada harapan agar pelemahan tersebut bisa tertahan dan katalis positif bisa berdatangan untuk mendukung penguatan rupiah.



Senior Analyst CSA Research Institute Reza Priyambada mengatakan rupiah kembali berbalik melemah meski ada sejumlah berita positif dari dalam negeri. Diperkirakan rupiah bergerak di kisaran Rp14.656 sampai Rp14.643 per USD.



Pergerakan rupiah yang rentan terkena sentimen penguatan USD tampaknya berpeluang kembali melemah," kata Reza, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Kamis, 30 Agustus 2018.



Selain itu, Reza menjelaskan, adanya tren suku bunga rendah telah berakhir usai Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan beberapa kali dan penilaian industri perbankan nasional telah masuk ke rezim suku bunga tinggi juga menghambat peluang rupiah untuk kembali menguat sehingga mengimbangi berita positif.

(SAW)