Resmi IPO, Saham BRI Syariah Langsung Naik ke Rp610

Jakarta: PT Bank BRI Syariah Tbk (BRIS) atau BRI Syariah resmi mencatatkan sahamnya atau melakukan Initial Public Offering (IPO) di pasar modal Indonesia. Perseroan melepas saham sebanyak-banyaknya 2,62 miliar saham di harga Rp510 per saham.



Pantauan Medcom.id, di Gedung BEI, Rabu, 9 Mei 2018, saat pencatatan saham perdana, saham BRIS langsung naik 19,61 persen atau setara Rp100 per saham ke posisi Rp610, dari harga penawaran Rp510 per saham. Saham anak usaha BRI ini ditransaksikan sebanyak 55 kali dengan volume sebanyak 31.986 lot dan nilai transaksi yang didapatkan ‎sebesar Rp1,86 miliar.

Direktur Utama BRI Syariah Moch Hadi Santoso mengatakan perusahaan sangat bersyukur atas pencapaian masuk ke bursa Indonesia. Semua realisasi ini merupakan hasil kerja sama dengan banyak pihak. Diharapkan langkah ini memberi efek positif terhadap gerak bisnis di masa mendatang.



"Karenanya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh investor, pihak terkait selama proses IPO, pimpinan, dan karyawan BRI syariah atas kerja kerasnya selama ini," ucap dia.



Dengan melepas ‎2,62 miliar saham di harga Rp510 per saham, BRI Syariah diperkirakan meraup dana segar lebih dari Rp1,337 triliun dari proses hajatan IPO. Catatan Medcom.id, dana segar setelah dikurangi biaya emisi sebesar 80 persen akan digunakan untuk penyaluran pembiayaan, sedangkan 12,5 persen untuk pengembangan sistem teknologi informasi.



Kemudian BRI Syariahb akan menggunakan sebesar 7,5 persen untuk pengembangan jaringan kantor dengan membuka sejumlah kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor kas di sejumlah wilayah Indonesia.



‎BRI Syariah merupakan anak usaha dari BRI. BRI Syariah didirikan pada 1969. Ruang lingkup kegiatan perseroan bergerak di bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.‎ Sebelum IPO, saham BRI Syariah dimiliki oleh BRI sebesar 100 persen dan 1.243 lembar dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pekerja BRI.





