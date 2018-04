Pasar Fluktuatif, BEI Tetap Optimistis Target 35 Emiten Baru di 2018

Jakarta: PT Bursa Efek Indonesia (BEI) masih optimistis bisa membidik 35 perusahaan menjadi emiten di sepanjang 2018. Walaupun kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami gelombang naik turun yang biasa pada belakangan ini.



Demikian disampaikan oleh ‎Direktur Penilaian Perusahaan BEI, Samsul Hidayat kepada Medcom.id, Kamis, 5 April 2018. "Cukup besar yang berniat akan IPO, kita masih tetap optimistis (untuk target 35 emiten) di tahun ini," sebut Samsul.

Banyaknya perusahaan yang minat IPO, bilang Samsul, hal itu terlihat dari banyaknya perusahaan yang menjalankan mini expose dan public expose terkait IPO. "Untuk datanya besok yah, laporan belum turun nih," ungkap Samsul.



Belum lama ini, Samsul telah menyatakan, perusahaan Pizza Hut Indonesia, yakni PT Sari Melati Kencana dan PT Sri Wahana Adikarta‎ akan IPO dalam waktu dekat.



Pengelola restoran dengan menu andalan pizza ini akan listing di BEI pada Mei 2018.‎ Dana dari hasil IPO, ‎sebesar 60 persen akan digunakan untuk modal kerja dan sisanya untuk membayar utang bank.



Sedangkan Sri ‎Wahana Adikarta akan juga IPO dengan melepas 22 persen saham. Sri Wahana akan ‎menggunakan buku Desember 2017 sebagai dasar valuasi.



Pada tahun ini, setidaknya ada beberapa perusahaan yang telah resmi IPO, seperti PT Sky Energy Indonesia Tbk yang telah resmi melepas saham sebanyak-banyaknya 203,256 juta saham di harga Rp400 per saham.‎ Lalu ada PT Jaya Trishindo Tbk (HELI) yang melepas melepas saham sebanyak-banyaknya 250 juta saham di harga Rp110 per saham.







(SAW)